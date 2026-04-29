兵庫県警有馬署によると、29日午前5時半ごろ、神戸電鉄有馬線の有馬口～唐櫃台間を走行していた、新開地行き普通電車が、線路内に立ち入っていた高齢男性と接触しました。 男性はレール内を電車と同じ方向に歩いていて、電車の運転士が急ブレーキをかけたのとほぼ同じタイミングで、横に伏せるような体勢となり、電車と接触したということです。 男性は年齢が70代～80代くらいで、現場で死亡が確認され