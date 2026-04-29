アメリカのCNNテレビは28日、イランが、戦闘終結に向けた提案の改定案を数日中に提示する見通しだと報じました。イランは戦闘終結に向けホルムズ海峡に関する解決を優先し、核開発をめぐる交渉を先送りするとの提案を提示し、トランプ大統領がこの提案を政権高官らと協議した上で受け入れに難色を示したとアメリカメディアが27日、報じていました。CNNは、イランが数日のうちに改定案を、アメリカとの協議を仲介するパキスタンに提