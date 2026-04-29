ドジャースは２８日（日本時間２９日）、本拠地ロサンゼルスで行われたマーリンズ戦に１―２で敗北。大谷翔平投手（３１）が登板に専念し、攻撃に不参加となった打線は決定打を欠き、デーブ・ロバーツ監督（５３）も苦言を呈した。初回に相手の失策を皮切りに内野安打と四球で一死満塁のチャンスをつくったが、マンシーは初球を打って二飛、Ｔ・ヘルナンデスも遊ゴロに倒れて無得点。８回にこの日初めての連打がフリーマン、ス