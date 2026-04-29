日本には那須、白馬、ニセコ、根など、数多くの人気リゾート地(山岳・高原)が存在します。いずれも魅力的なエリアですが、その中で超長期的に資産価値を維持し、今でも上昇傾向を続けている場所は限られています。その代表例が軽井沢です。実際、軽井沢の住宅地の地価は2020年ごろから大きく上昇し続けており、旧軽井沢・南ヶ丘などの人気の地域では約40〜50％、地点によってはさらに上昇した事例も見られます。短期的なブームで