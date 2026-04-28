ナトリウムイオン電池を採用したエレコムのモバイルバッテリー 国土交通省 航空局は4月24日（金）、「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」を更新。「ナトリウムイオン電池」への規制が明らかになった。 最新の制限品目リストでは、ナトリウムイオン電池（内蔵モバイルバッテリー含む）について、機内持込みおよび預け入れがともに「×」と明記された。リチウムイオン電池のような個数制