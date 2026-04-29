本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板した。打者での出場はなく投手に専念。この日は「ウィメンズ・ナイト」で、真美子夫人が選んだ幻の登場曲に注目が集まった。投手に専念したこの日は「ウィメンズ・ナイト」と銘打たれた。球団公式Xは「さあ、女性のみなさん、出番だ！今夜のウィメンズ・ナイトでは、ドジャースの奥さんや恋人たちが、登場曲を