昨年７月に沖縄県名護市のオープンしたテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」に２９日、スリル系ライドアトラクション「ＹＡＭＢＡＲＵＴＯＲＮＡＤＯ（やんばるトルネード）」が新たに開業した。「やんばる―」は一度に４８人が乗車でき、大自然・やんばる（沖縄北部で「山原」」の意味）の渓谷が広がるジャングルエクストリームズエリアに誕生。ライド直径約１６メートルのパーク屈指の大型