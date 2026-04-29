1〜3月 一番売れた有線イヤホンは！？ トップ3を発表！【BCNランキング】BCN＋R

1〜3月のどの有線イヤホンが最も売れた?アナリストがランキングを発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1〜3月間で、どの有線イヤホンが最も売れたのかBCNランキングが集計した
  • 1位はソニーのロングセラーモデルMDR-EX155」で、日常使いに適した機能性
  • 2位はAppleの「EarPods with Lightning Connector」となった
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