ネスレ日本は、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」を楽しむ期間限定イベント「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」を5月6日まで、東京・新宿サザンテラス広場で開催中です。4種の味をテーマにした部屋でそれぞれのコーヒーをいただく！2025年3月に発売したアイス専用のレギュラーソリュブル（粉末、顆粒状）コーヒー「ネスカフェ アイスブ