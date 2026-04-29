東京・福生市で、男がハンマーで少年らを殴りつけてけがをさせ逃走している事件で、警視庁は男の逮捕状を請求しました。29日午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、40代の男が「うるさい」と言いながらハンマーで少年2人を殴り、駆け付けた警察官に農薬のようなものを吹きかけました。殴られた少年1人が顔の骨を折るなど重傷を負い、警察官ら合わせて5人がけがをしましたが、いずれも命に別条はありませんでした。男はその後、サ