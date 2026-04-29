元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、26日に放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。妻から「やったら離婚する」と言われていることを明かした。この日、一茂とかまいたちのかまいたちの濱家隆一、山内健司の3人は、横浜に停泊する豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」船内に潜入した。そして、外国船籍のため日本の領海から出た後にオープンする、ポーカーやルーレット、スロットマシンなどが揃ったカ