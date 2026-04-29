アメリカのトランプ大統領が人気司会者ジミー・キンメル氏の発言が暴力をあおるものだとして番組からの降板を求めていた問題で、キンメル氏は「明らかなジョークだ」などと反論しました。この問題は、トランプ大統領が出席した夕食会での銃撃事件の2日前に放送されたABCテレビの番組で、キンメル氏が夕食会をパロディーにした企画を披露し、メラニア夫人を「未亡人」などと揶揄したものです。トランプ大統領は27日、自身のSNSに「