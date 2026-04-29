【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカル（34）が4月29日、自身のYouTubeを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽（21）と交際・同棲していることを明かした。【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女◆ヒカル「日プ女子」加藤神楽との交際明かすヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を公開。「今日は、ヒカルのリアルなモーニン