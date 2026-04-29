イギリス・ロンドンでナイフを持った男がユダヤ人の男性を刺し、2人が重傷です。付近では、先月もユダヤ系の団体を狙った放火事件があったばかりです。現地メディアによりますと、ロンドン北部で29日、ナイフを持った男が路上を走り回り、近くにいたユダヤ人の男性2人を刺しました。駆け付けた警察官によって男は逮捕されましたが、刺された2人は重傷だということです。現場付近にはユダヤ教の礼拝所シナゴーグがあり、ユダヤ系の