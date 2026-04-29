小学校高学年になると、親同伴でなくても、お友達と出かける機会がありますよね。しかし、小学校2年生、3年生くらいでは、判断に迷うのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、小学校3年生の女の子2人だけで映画館に行くことについて、ママたちに意見を募るこんな投稿がありました。『保護者は映画館の座席まで子どもたちを送り、上映中は映画館横の違う施設で待機します。子どもは携帯を持っていて、何かあればすぐに