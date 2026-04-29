文化放送『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』の公式Xが、29日までに更新。番組内で、渡辺隆がゲストの紗倉まなに対して“お願い”した様子が収められた衝撃動画が公開された。【動画】紗倉まなから…錦鯉・渡辺隆”衝撃動画”の決定的瞬間番組内で、渡辺は「もう1個だけなんですけど、よろしいですかね？ちょっと、音を録りたくて。ビンタしてもらっていいですか？」とまさかのお願い。紗倉が「それ、プレイじゃないです