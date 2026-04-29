新日本プロレスを１月末で退団したＥＶＩＬが、米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴに電撃登場した。２８日（日本時間２９日）に米国内で放送されたＮＸＴの最新回では、ＮＸＴ王者のトニー・ディアンジェロがリング上でマイクアピールをした。先週の放送では「戦」と日本語の漢字で書かれた箱が送られており、ディアンジェロは「それは贈り物でなかったことはわかっている。警告だった」と語ったところで、場内が暗転した。和