4月28日、アパレルブランド『UP-T』の2026年度新CM発表にともない、記者会見とライブイベントを融合した大型イベントが都内・ニッショーホールで開催された。当日は出演アイドルと、実業家の“ひろゆき”こと西村博之氏によるトークセッションも行われたが、その一幕で会場の空気が一瞬にして凍り付く場面があった。イベントは《普通に全員揃うって、ヤバくないですか？》のキャッチコピーのもと、ひろゆきに加え、AKB48、SKE4