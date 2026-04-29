働き方が多様化した今、在宅で働いている人、フリーランスとして収入を得ている人も多いと思います。その一方、自宅で働くこと、自宅に居ながらにして稼げることは広く普及していないようにも思います。そうした中で、筆者の知人A子は在宅ワークならではの義母からの冷たい視線に悩んでいました。今回は、A子と義母のエピソードをご紹介します。 在宅ワークは「ほぼ無職」という先入観 筆者も在