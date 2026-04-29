カジュアルな服装で街を歩く小室眞子さんと、赤ちゃんを抱いた圭さん。そんな写真をアメリカのタブロイド紙『ニューヨーク・ポスト（NYP）』が報じたのは4月20日未明（日本時間）のことだった。「小室さん夫妻は仲睦まじい様子で、記事によれば、米東部コネチカット州のチーズ店やベーカリー、スーパーマーケットで買い物を楽しんでいたとのことでした。記事配信直後から、日本でも話題を集めたのですが、それは、この記事の複数箇