愛知県あま市議会は4月6日、松下昭憲・市議（78）が女性市議に「太ったな」といった発言をするなどのセクハラ行為をしたと認定し、条例に基づき議員名を公表した。だが、翌週末に行なわれたあま市長選で現職の村上浩司氏（63）を破って元市議の八島堅志氏（39）が初当選したことが、一部の職員を震えさせているという。市長選で敗れた村上氏がこう語る。「当選した八島氏を支持したのが八島氏と2人会派を組んでいた松下議員で