エスピーオーは、ラレイナ・ソンとリウ・ユーニン共演の中国ドラマ『折腰』のレンタルDVDリリースを2026年7月3日に、セルDVDの販売を7月10日に開始するが、これらに先立ち、日本版予告編映像をYouTubeで公開した。ラレイナ・ソンとリウ・ユーニン共演の中国ドラマ『折腰』『折腰』は、人気同名小説を原作に、乱世の覇権争いの中での政略結婚から始まる愛を時代劇の重厚さで描く。中国・テンセントビデオでの独占配信開始早々に視聴