29日朝、秋田市で撮影された映像に映っていたのは、体長1メートルほどとみられる真っ黒いクマ。別の映像では、餌を探しているのか、地面のにおいをかぎながら歩いていました。ゴールデンウィークに入った29日午前10時過ぎ、秋田市の海沿いにある防波堤付近にクマが出没。その時、近くでは釣りのイベントが行われていて、大勢の釣り客が来ていたとみられています。クマを目撃した人に話を聞くと、「草むらの上のほうに行って、その