◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の高橋遥人投手（29）の防御率がついに「0・2」点台に突入した。この日のヤクルト戦に先発した左腕は3回まで当たり前のように完全投球。4回は先頭の増田に中前打を許したものの鈴木を右飛、内山を遊ゴロ併殺に仕留めた。7回まですべてのイニングを3人で料理する圧倒的内容。チームに流れを呼び込んだ。入団以来、度重なる故障に苦しんできた高橋は9年目の今季、初