鹿児島県内の施設のトイレで20代の女性を盗撮した疑いで、鹿児島市の塾経営の男が逮捕されました。 県内の施設のトイレに小型カメラを設置し、女性を盗撮 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市中山1丁目の塾経営・吉岡敦之容疑者(34)です。 警察によりますと、吉岡容疑者は去年11月下旬、県内の施設のトイレに小型カメラを設置して、20代の女性を盗撮した疑いが持たれています。 「容疑者が盗撮しているかもしれな