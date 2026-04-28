あの痛ましい海難事故から1か月以上が経った。辺野古（沖縄県名護市）で修学旅行中の高校生を乗せた船が転覆し、生徒と船長の2人が死亡した事故である。【画像】亡くなった武石知華さん（遺族のnoteより）二隻の船が転覆「メディアはこの事故をあまり報じていない」は本当かこの事故を巡っては発生直後から気になる言説がある。「メディアはこの事故をあまり報じていない」というものだ。SNSやネット上でよく見かける。地元紙