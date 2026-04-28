共産党小池晃書記局長の27日の記者会見で、辺野古沖で船が転覆し、女子高校生らが死亡した事故についての質問が相次いだ。【映像】口を挟んだ記者に反論する小池氏（実際の様子）記者が、「（女子高校生の）遺族の方が運営者側からしっかりと謝罪を受けていないと、非常に傷ついているという話も出ているが」などと質問。小池氏はまず「辺野古の事故については、これは（船の運航者の）ヘリ基地反対協議会が亡くなられた高校