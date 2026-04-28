34歳の美人経営者が同棲初日に放った発言に、スタジオから「ちょいエロな言い方しないで」とツッコミが入る場面があった。【映像】美人社長の“ちょいエロ”な発言4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、