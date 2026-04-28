任天堂サポート公式Xにて、新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の充電について説明した。【画像】知らなかった！任天堂『Switch2』定期的な充電の必要性説明Xでは「ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーは、あまり長い間、充電も使用もしていない状態が続くと、充電できなくなることがあります。半年に一度は充電してあげてください」と伝えた。これにファンは「充電“して”くださいではなく充電“してあ