どのような症状が現れたら受診するべきか、夜間や休日であっても「朝まで待とう」という判断が視力を失うリスクを高めることについて、具体的にお伝えします。診察をスムーズに進めるために事前に整理しておきたい、発症時刻や服用中の薬、既往歴などについても解説します。 監修医師：柳 靖雄（医師） 東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポ&#1254