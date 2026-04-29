「世界初」の装置の全貌 サンマやアジなどに潜む寄生虫「アニサキス」を電気の力で殺す装置が、いよいよ熊本大学で完成しました。 ＜写真を見る＞世界初の「小型アニサキス殺虫装置」ってどんな仕組み？ 日本の食卓で親しまれている魚。 これからの時季に楽しめる脂の乗ったサバや、秋の味覚サンマ。「焼き」もさながら、「生」で食すのも一興ですが、そこで懸念されるのが、その身などに潜む寄生虫「アニサキス」です。 人の