本拠地マーリンズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、初回を無失点に抑えた。先頭打者からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）で三振を奪った。この日は投手に専念した大谷。初回先頭のマーシーに対し、カウント1-2から外角高めにスプリットを投じると球審はボールの判定。しかし、大谷と同時にスミス捕手がABSチャレンジを要求すると結果はストライ