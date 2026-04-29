新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」特番 ABEMAのアトリエ』を５月５日（火・祝）夜９時より、独占無料放送する。 TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使い