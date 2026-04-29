大型原油タンカー「IDEMITSUMARU（出光丸）」【テヘラン共同】イラン国営英語放送局プレスTVは28日、日本関係の大型原油タンカー「IDEMITSUMARU（出光丸）」がホルムズ海峡を通過したと報じた。イラン当局の許可を取得したという。船舶位置情報の提供サイト「マリントラフィック」によると、行き先は名古屋としている。プレスTVによると、出光丸は3月初めにサウジアラビアで原油を積み込んだ。200万バレルの原油を積載して