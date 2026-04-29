マイケル・ジャクソンさんの関連品約50点が、6月3日にパリでオークションにかけられ、最大で100万ユーロ（約1億6500万円）に達する可能性があるという。 【写真】あどけなさが残るマイケル・ジャクソンさん 5月30日から6月2日にかけて開催される没入型展示販売「Pop Culture + Memorabilia: Michael」で公開される遺品の中でも目玉は、1987～89年の「バッド・ワールド・ツアー」で使用され、1