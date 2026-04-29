米連邦捜査局（FBI）のジェームズ・コミー元長官/Dia Dipasupil/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米連邦捜査局（FBI）のジェームズ・コミー元長官が28日、ドナルド・トランプ大統領に対する脅迫の罪で起訴された。当局は、SNSに投稿した貝殻の写真が脅迫にあたるとしている。関係者によると、トランプ政権が同氏の訴追を試みるのはこれで2度目だった。コミー元長官の起訴はノースカロライナ州東部地区の大陪審が承認した。裁