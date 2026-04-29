この春、ハンバーガー業界で大きなニュースがありました。それは、ロッテリアが全店消滅したこと。代わりに新ブランドとして「ゼッテリア」の全国展開がはじまりました。運営会社はすき家やはま寿司を運営するゼンショーで、店舗数は300弱（業界4位）。これまでロッテリアだった店が突然ゼッテリアに変わり、「ロッテリアから何が変わったの？」と気になっている人は少なくないでしょう。そこで今回は、新生ゼッテリアについ