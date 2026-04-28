近年、モバイルバッテリーの発煙・発火等の事故が世界中で問題となっています。こうした状況を受けて、ICAO(国際民間航空機関)において国際基準の緊急改訂が行われ、4月24日よりモバイルバッテリーの飛行機内持込みに新たなルールが適用されることになりました。◢◤◢◤【旅客の皆様へ】◢◤◢◤. #モバイルバッテリー🔋機内持込みの新たなルール. ◢◤ω