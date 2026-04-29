ロンドン・マラソン26日に行われたロンドン・マラソンは歴史的レースとなった。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒の世界新記録で優勝。当日の朝食が明らかになり、海外ファンは衝撃を受けている。サウェは中間点を1時間0分29秒で通過すると、後半にペースを上げた。30〜35キロを13分54秒、35〜40キロを13分42秒とギアチェンジ。ラスト2.195キロは1キロ2分40秒ペースとさらに加速