◇WEリーグ・クラシエ杯決勝日テレ東京V2―2大宮（PK3―1）（2026年4月29日U等々力）昨季WEリーグ王者の日テレ東京Vベレーザが延長、PK戦の末にRB大宮アルディージャWOMENを破り、大会初優勝を飾った。両チームの公式戦対戦成績は13試合で日テレ東京Vの8勝5分け無敗。カード初勝利と初タイトル獲得を目指す大宮は開始間もない前半3分、FW西尾葉音がペナルティーアーク内から右足でゴール左に決め、早々に先制点を奪った