独身者1万人を対象にした内閣府の調査結果が注目を集めている。独身研究家の荒川和久さんは「いわゆる『女性の上方婚志向』（自分と同等かそれ以上の経済力を結婚相手に求める傾向）が顕著に表れている。これは単なる個人の問題ではなく、婚活市場全体の需給ミスマッチが発生しているせいだ」という――。写真＝iStock.com／seven※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seven■内閣府が暴いた「婚活ミスマッチ」の実態2025年に