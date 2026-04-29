子どもがお風呂に入ったあと、脱衣所やリビングの床がビショビショに。そんな悩みを解消してくれる便利グッズを、プチプラグッズに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのyukariさんがレビューします。お風呂上がりのビショビショ、仕方ないと諦めていましたわが家は小学生の女の子が二人。お風呂上がりに髪がビショビショのままリビングに来てしまうという悩みがあります。髪が長いとタオルで水気をとりきることが難しく、脱衣所