「残酷なほど下手なんですよ!」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、俳優の小手伸也に訴えかけた――。小手伸也○小手伸也にツッコミ「いやちょっと、無理筋だろ(笑)!」小手は、18日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』にゲスト出演。芸人がドラマ出演することについて、好意的に語っていたが、「役を取られたとかはないですけど……。最近、元テレ東の佐久間宣行さんが、いろいろCMとかでお芝