お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が28日、自身のXを更新。タモリ（80）に言及した。タモリをめぐっては、人気ユーチューバーのヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調し、自身が2001年頃から「森田一義アワー笑って