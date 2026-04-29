廃止から1年経過したKK線 生まれ変わるのは2040年代昨年2025年に廃止となった東京都心の高速道路「東京高速道路（KK線）」で、2026年4月25日・26日に、「Roof Park Fes ＆ Walk 2026」が開催されました。KK線は今後、歩行者中心の空間へと生まれ変わる予定ですが、現状はどうなっており、今後、どのような空間に再生されるのでしょうか。東京高速道路（通称：KK線、会社線とも）は中央区銀座8丁目の蓬莱橋を起点に、銀座1