29日朝、東京・福生市で男がハンマーで少年2人を殴るなどした後、自宅に立てこもりました。警視庁はその後、自宅に突入しましたが男の姿はなく、現在も逃走中です。■44歳男が“立てこもり”捜査員突入も姿なし…一体どこへ29日、東京・福生市で起きた“立てこもり事件”。警察官らが突入する瞬間の映像からは、家屋の2階付近に静かにはしごを立てかける様子に続いて、“せん光弾”とみられる、3秒ほどのけたたましい破裂音、そし