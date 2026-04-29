「スピードを出して威嚇する」だけがあおり運転ではありません。今、路上で恐れられているのは、逃げ場のない場所で執拗に繰り返される「粘着型」の妨害行為です。「令和7年版 警察白書」の最新統計によれば、路上でのつきまといと共通する心理を持つ「ストーカー事案」の加害者は、20代から50代まで幅広い世代に分布していることが浮き彫りになっています。「女性なら反撃されない」「自分より弱い」と踏んでターゲットを定める卑