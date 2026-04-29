高須クリニックの高須克弥氏が4月12日に投稿したInstagramの2ショット写真が話題となっている。高須氏の隣で笑っているのは、かつて人気を博したタレントの板東英二（86）だったからだ。板東は転倒により頭を強打して入院した2020年以降、テレビで見かけることがなくなっていた。＊＊＊【写真を見る】現在の姿？高須克弥氏が公開した「板東英二」そのためコメント欄は歓迎の声であふれた。《坂東英二さんもお元気そうです