2026年4月26日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。麦茶ブランド「ONICHA」の売れ行きについて紹介する動画を投稿した。 （関連：【画像あり】「ONICHA」約700万本を収納していた倉庫「めちゃくちゃ多めに用意してた」） ヒカキンは、4月5日正午に麦茶ブランド「ONICHA」を立ち上げることを発表。4月21日に発売開始することを宣言した。ヒカキンは、プロモーションとして3月28日から謎の無言ライブ配信を行い