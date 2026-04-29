京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は２９日、死体遺棄容疑で逮捕した養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を、前日に引き続いて事件の関係先に立ち会わせた。安達容疑者を車に乗せたまま、供述などの裏付け捜査をしたとみられる。安達容疑者を乗せたとみられる車は２９日午前、遺体が見つかった山林周辺などを巡った。２８日には、結希君の死亡や遺棄に関係